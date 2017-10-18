Бюджет Воронежской области на 2018 год: бездефицитный и социальный

Воронеж, , 11:24 — REGNUM Проект закона о бюджете Воронежской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов был представлен на заседании правительства региона 17 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Провел заседание глава региона Алексей Гордеев.

Согласно предварительным параметрам документа, в 2018 году доходы бюджета региона ожидаются в сумме 84 млрд 507,1 млн рублей, расходы — 84 млрд 360,1 млн рублей, дефицит не прогнозируется. Руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова в своем докладе также отметила, что бюджет ожидается сбалансированным, доходы и расходы почти равны.

Наиболее весомыми доходными источниками, как и в предыдущие годы, станут налог на прибыль организаций (18 млрд 774,3 млн рублей) и налог на доходы физических лиц (23 млрд 297,9 млн рублей).

Более 77% расходной части бюджета будет направлено на социальную сферу, причем по ряду отраслей расходы значительно увеличены по сравнению с прошлым годом. Общий бюджет здравоохранения в следующем году составит 35 млрд 813,8 млн рублей и увеличится к 2017 году на 5 млрд 622,4 млн рублей. Самая затратная статья — платеж на неработающее население, расходы здесь составят 9 млрд 765,4 млн рублей. В 2018 году в правительстве области планируют продолжить работу по инвентаризации численности неработающих граждан и выводу из «тени» неформально занятых граждан. Расходы в сфере образования в целом по консолидированному бюджету планируются в сумме 29 млрд 428,8 млн рублей, с ростом к текущему году на 1 млрд 873 млн рублей. Средства на социальную защиту населения запланированы с учетом всех источников в сумме 14 млрд 134,9 млн рублей. Ассигнования на культуру в 2018 году составят 1 млрд 397,7 млн рублей.

Объем средств для регионального дорожного фонда на 2018 год запланирован в сумме 7 млрд 839,3 млн рублей. На поддержку сельского хозяйства планируется направить 1 млрд 700 млн рублей. На строительство объектов областной и муниципальной собственности запланировано 1 млрд 711 млн рублей, что позволит профинансировать уже заключенные контракты и участвовать в федеральных программах.

Губернатор и участники заседания одобрили представленный проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Вместе с тем, Алексей Гордеев поручил Надежде Сафоновой уделить особое внимание в законопроекте инвестиционной составляющей.

«Смотрим инвестиции, уточняем, мы с вами это обсуждали предметно. Продумайте проект и представьте его в установленном порядке в областную думу», — сказал Алексей Гордеев.