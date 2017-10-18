Эксперт объяснил, почему Китай становится «буксиром мировой экономики»

Пекин, , 10:57 — REGNUM Китай продолжит собственное развитие за счет реализации крупнейших проектов на территории стран-партнеров и, тем самым, станет «буксиром» для всей мировой экономики, заявил 18 октября заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, в своем развитии Китай будет опираться не только на развитые экономики — США, Японии, Южной Кореи, стран Восточной Азии и Европы, — но и на развивающиеся.

«Это отношения со странами Азии, Африки, югом Европы — но больше в основном все-таки направлено на Азию», — говорит Островский.

Он поясняет, что развивая собственные проекты, Китай стремится уменьшить разрыв в развитии своих приморских восточных районов и западных районов, которые в экономическом плане пока существенно отстают. Кроме того, правительство КНР в развитии государства ориентируется на экономические связи с участниками инициативы «Один пояс, один путь». Сегодня экономика Китая позволяет реализацию крупных инфраструктурных проектов на территории стран-партнеров.

«Тем самым оказывается помощь и развитию Китаю, и той страны, которая будет реализовывать у себя эти проекты. Китай, таким образом, становится буксиром мировой экономики», — заключил Островский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе открывающей сессии XIX съезда Коммунистической партии Китая, которая состоялась 18 октября в Доме народных собраний, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о двух пятнацатилетних этапах социалистической модернизации КНР.

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К 2050 году партия проделает тяжелейшую работу по превращению Китая в великую модернизированную социалистическую державу, где будет царить процветание, демократия, передовая культура, гармония и красота.

При этом он отметил, что «китайская мечта находится в тесной связи с мечтами народов других стран, она может быть реализована только в мирной международной обстановке и при стабильном международном порядке».

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