В Красноярске в 2018 году заменят 511 лифтов в многоквартирных жилых домах

Красноярск, , 10:51 — REGNUM Красноярск вошел в число четырех городов-миллионников, которые станут участниками ведомственного проекта Министерства строительства и ЖКХ России «Ускоренная замена лифтов в многоквартирных жилых домах». Планируется, что в 2018 году в краевой столице будет заменено 511 лифтов. Для сравнения: в течение предыдущих пяти лет в Красноярске было заменено 402 лифта в 132 многоквартирных домах.

Глава города Эдхам Акбулатов провел выездное совещание по вопросу реализации в Красноярске проекта по замене лифтов в многоквартирных жилых домах. Началось совещание со встречи с жителями многоэтажек, где будут заменены лифты. Так, в доме № 17 по улице Конституции СССР — 6 лифтов. Дом построен в 1977 году, лифты обслуживаются, работают, но кабины, безусловно, требуют замены.

Заместитель председателя совета многоквартирного дома Светлана Александровна Осипова: «Дом у нас дружный, всех соседей знаю уже не первый десяток лет. Много людей старшего возраста, ходят с тросточками. Много мамочек с колясками. Конечно, лифт нам очень нужен, и мы рады, что наш дом попадает в проект по замене лифтов».

Отметим, что средства на реализацию федерального проекта по замене лифтов будут направляться из Фонда капитального ремонта. Жители не будут вносить никак дополнительных средств. Выбор домов, где будет проведена замена лифтов, проводится на основании технического состояния оборудования.

Директор ООО «СибЛифтСтрой» Анатолий Заболоцкий: «Я работаю в лифтовом хозяйстве более 40 лет и могу отметить, что рабочее состояние лифта во многом зависит от качества его обслуживания. Есть лифты, которые, согласно требованиям, подлежат замене. Однако, когда специалисты начинают работу по демонтажу, то говорят, что оборудование выглядит как новое. Я познакомился со списком домов, где запланирована замена лифтов. Все эти дома 70—80-х годов постройки, лифты там уже несовременные».

Лифты, которые планируется установить в Красноярске, будут соответствовать всем современным требованиям безопасности, обладать пониженным потреблением электроэнергии, кабины будут антивандальными. Срок замены лифта, с учетом подготовительных работ, составит 1,5—2 месяца.

Депутат Красноярского городского Совета депутатов Виталий Дроздов: «Правительство страны, понимая, что проблему лифтов муниципалитетам самостоятельно не решить, приняло ведомственную программу, которая подразумевает целевое выделение средств из Фонда капитального ремонта на замену лифтового оборудования. Для ее эффективной реализации мы начинаем с проведения собраний жителей многоквартирных домов, которые большинством голосов должны проголосовать за замену лифта, оформить протоколы».

По окончании выездной модели совещание продолжилось в кабинете главы города, в ходе которого Эдхам Акбулатов дал ряд поручений для планомерной реализации проекта Министерства строительства и ЖКХ России «Ускоренная замена лифтов в многоквартирных жилых домах» на территории Красноярска.

Так, до 15 ноября необходимо провести собрания собственников жилья в 140 многоквартирных домах, где предполагается проведение работ по замене лифтового оборудования. Не позднее 1 декабря должны быть объявлены торги, которые включат в себя и разработку проектно-сметной документации, и поставку оборудования, и его монтаж. Соответственно, до 31 декабря необходимо определить подрядчиков. При этом, по поручению главы города Красноярска, в конкурсной документации должно быть предусмотрено поэтапное выполнение работ с определением сроков, чтобы она велась равномерно, в том числе с поставщиками оборудования. Что касается мощностей субподрядных организаций по производству монтажных работ, то до конца октября необходимо проанализировать и принять решения о количестве специалистов, которые дополнительно будут привлечены к этой работе из других городов и близлежащих регионов. Комплексный, системный план реализации программы позволит ритмично, в установленные сроки и с высоким качеством выполнить монтаж лифтового оборудования.

«Ведомственный проект Министерства строительства и ЖКХ России «Ускоренная замена лифтов в многоквартирных жилых домах» — это серьезная государственная задача, которая должна быть решена под жёстким контролем со стороны администрации города Красноярска», — подвел итог совещания глава города Эдхам Акбулатов.

Напомним, Красноярск наращивает участие в федеральных и ведомственных программах, которые позволяют привлекать дополнительные инвестиции в развитие города, комплексно решать вопросы формирования современной городской среды, социальной инфраструктуры, повышения качества существующего жилищного фонда. Федеральные проекты поддерживает большинство красноярцев, принимая активное участие в их реализации: как на стадии формирования проектов, так и на стадии контроля работ подрядных организаций.