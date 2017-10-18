Украина на четверть увеличила экспорт аграрной продукции

Киев, , 10:46 — REGNUM Почти на 25% увеличилась выручка Украины от экспорта сельскохозяйственной продукции за первые три квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», доктор экономических наук Николай Пугачев, сообщает 18 октября УНИАН.

По его словам, Украина выручила благодаря экспорту агропродукции с января по сентябрь 2017 года $13,1 млрд. При этом подавляющее большинство экспорта (порядка 90%) составили зерновые, масличные культуры, подсолнечное масло, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности.

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Пугачев отметил, что 32,1% аграрного экспорта Украины приходится на страны ЕС, 15,3% — на страны Африки, 42% — на страны Азии. В долларах экспорт Украины в страны ЕС за девять месяцев 2017 года составил $4,2 млрд, в страны Африки — $2 млрд, в страны Азии — $5,5 млрд. На страны СНГ приходится 7,6% экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, что составляет $1 млрд.

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Ключевыми импортерами украинской аграрной продукции являются Индия ($1,44 млрд), Египет ($1,04 млрд), Нидерланды ($887 млн), Испания ($805 млн), Китай ($721 млн), Турция ($617 млн) и Италия ($559 млн). На них пришлось 46% доходов от украинского аграрного экспорта.

Напомним, общий экспорт Украины с 2014 года падает ежегодно. В 2014 году объем украинского экспорта составлял $63,3 млрд, а в 2016 году экспорт Украины упал до $36,4 млрд.

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