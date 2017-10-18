Снижение аварийности и хитрая арифметика: отопительный сезон в Тамбове

Тамбов, , 10:38 — REGNUM Тамбов к вечеру 17 октября на 99,9% вошел в отопительный сезон. Как сообщил заместитель главы администрации города Дмитрий Панков, тепло не поступает в несколько многоэтажек, что связано с капремонтом внутридомовых и наружных сетей. Завершить работы планируют в ближайшие дни.

При этом, как сообщает ГТРК «Тамбов», осенью 2017 года в диспетчерскую службу Тамбова поступило в четыре раза меньше обращений, чем в 2016 году. Кроме того, аварийность на сетях снизилась на 30%.

Между тем еще 15 октября заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков сообщил, что регион полностью вошел в отопительный сезон.

«На 18−00, 15.10.2017 г. Тамбовская область полностью вошла в отопительный сезон! Город Тамбов вошёл за 12 дней! Молодцы Мичуринск, Котовск, Моршанск, где строились новые котельные и перекладывались теплотрассы. Поручение Губернатора выполнено полностью! Вхождение сократилось на 20%, от положенного двухнедельного срока», — написал замгубернатора на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начало отопительного сезона в Тамбове в 2017 году все-таки не обошлось без происшествий. Так, в начале октября региональная прокуратура высказала претензии к теплоснабжающей организации — филиалу ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в суд направлено четыре иска с требованием обязать компанию модернизировать нескольких квартальных тепловых сетей.

Напомним, что отопительный сезон стартовал в Тамбове 3 октября. Завершить все работы должны были до 17 октября.

Началу отопительного сезона предшествовала серьезная работа по модернизации теплосетей. Всего в 2017 году ПАО «Квадра» направило 509 миллионов рублей на ремонт и замену теплосетевого и генерирующего оборудования в Тамбове. Компания заменила около 35 километров тепловых сетей — и квартальных, и магистральных.

При этом, по данным на лето 2016 года, более 54% теплосетей Тамбова нуждаются в замене. Для замены требовалось не менее 2,8 млрд рублей.

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