Кто на новенького? В Воронеже сменился директор Фонда капремонта

Воронеж, , 10:31 — REGNUM Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области возглавил Владимир Левцев — пока в статусе исполняющего обязанности. Соответствующий приказ выпущен областным департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики накануне, 17 октября, сообщает ИА REGNUM. О Левцеве известно, что до прихода в фонд капремонта он возглавлял ГУП «Облкоммунсервис».

Прежний директор регионального фонда капремонта Сергей Крючков уволился с должности по собственному желанию 6 октября. Он руководил фондом с декабря 2015 года, до этого работал на посту вице-мэра Воронежа по городскому хозяйству.

Фонд капитального ремонта Воронежской области не раз оказывался в центре скандалов. Так, обвиняемыми по уголовным делам о злоупотреблении, мошенничестве, получении взяток проходят сразу два бывших заместителя директора фонда. Именно внимание следователей к деятельности воронежского фонда капремонта в декабре 2015 года стало причиной смены ее руководителя — именно тогда на эту должность и был назначен Сергей Крючков.

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Но и к его работе, судя по всему, было немало претензий. Так, в конце августа на выездном заседании правительства региона Крючкову пришлось отвечать на вопросы губернатора — в частности, о срыве сроков ремонта домов. Таких случаев было действительно немало. На замену кровли и системы отопления уже в холодный период жаловались, например, жители одного из домов на улице Депутатской в областном центре.

Срывы сроков капитального ремонта еще и препятствуют нормальному старту отопительного сезона — именно незавершенный ремонт системы отопления на днях мэр Александр Гусев назвал в числе основных причин отсутствия тепла в ряде жилых домов.

Буквально за неделю до ухода Крючкова по собственному желанию разразился скандал — журналисты местного издания «Моё!» обратили внимание на завышенные сметы ремонта фасадов трех домов: на ремонт фасада дома №6а по ул. Комиссаржевской планировалось потратить 53,8 миллиона, на ремонт фасада дома № 1 по ул. Тимирязева — 42,9 миллиона и на ремонт фасада дома № 49/2 по ул. Никитинской — 9,4 миллиона рублей. Итого — около 106 миллионов рублей на ремонт фасадов всего трёх домов. В фонде капремонта тогда объяснили столь высокие расходы на ремонт фасадов тем, что дома являются объектами культурного наследия. И действительно — например, дом по Комиссаржевской был построен по проекту знаменитого архитектора Николая Троицкого, а дом №1 на Тимирязева входит в ансамбль зданий Воронежского сельскохозяйственного института (сейчас — аграрного университета), построенных в начале XX века, и известен как «профессорский корпус». Здание, кстати, действительно отчаянно нуждается в ремонте — видимо, когда вуз праздновал столетие, денег на ремонт памятника архитектуры не хватило.