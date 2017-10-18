Банкам Приморья выдали банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Владивосток, , 10:22 — REGNUM Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение в Приморском крае. 18 октября их выдали банкам для обслуживания населения и организаций, сообщили в отделе по связям с общественностью Дальневосточного ГУ Банка России.

«Новые банкноты Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей с символами Севастополя и Дальнего Востока поступили в наличное обращение на территории Приморского края», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что в обращении банкноты появятся при совершении расчетных операций гражданами и юридическими лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк выпустил в обращение новые банкноты 12 октября 2017 года. Купюра номиналом 200 рублей — зеленого цвета, на лицевой стороне у нее изображен Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Основным изображением на оборотной стороне является Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический».

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На лицевой стороне 2000-рублевой банкноты изображен вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью столицы Приморья. На оборотной стороне художники изобразили космодром «Восточный».

Выпустить такие банкноты было решено еще в 2016 году. Варианты оформления купюр выбирались путем конкурса, в котором участвовали символы 1113 российских городов и 5 тыс. достопримечательностей.

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