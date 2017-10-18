Нефть смотрит на Китай

Москва, , 09:38 — REGNUM 17 октября нефть сорта Brent немного прибавила в цене, хотя в течение дня демонстрировала достаточно волатильную динамику, достигнув максимума на отметке 58,33. По итогам дня актив сумел обосноваться над уровнем 58, что с технической точки зрения сулит котировкам дальнейший подъем, сообщил ИА REGNUM Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

По его словам, на рынке энергоносителей сохраняются оптимистичные настроения, и на этой неделе главной движущей силой выступает геополитика. Дальнейшее развитие ситуации в Иракском Курдистане, где иракская милиция взяла под контроль одно из крупнейших нефтяных месторождений Киркука, продолжит оказывать влияние на динамику котировок. Спад напряженности на этом фронте и отступление угрозы срыва поставок способно обусловить коррекцию Brent с последующей стабилизацией.

Впрочем, сегодня в ситуацию вмешается еще один фактор — данные из США. Накануне вечером Американский институт нефти рапортовал о внушительном падении запасов черного золота на прошлой неделе — на 7 млн баррелей против прогноза сокращения объемов в районе 4 млн баррелей. При этом запасы бензина увеличились почти на 2 млн баррелей. Но столь масштабное сокращение запасов нефти по оценке APIможет ограничить реакцию цен на сегодняшний официальный отчет Минэнерго, если цифры будут скромнее.

Также игроки будут следить за ходом стартующего сегодня 19-го съезда Компартии Китая, где помимо многочисленных вопросов, скорее всего, будет обсуждаться вопрос обеспечения страны энергоресурсами для дальнейшего роста экономики. Позитивные комментарии с этого фронта способны подтолкнуть актив к новым максимумам.