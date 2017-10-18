Рост цен на Brent продолжится до $59,30

Москва, , 09:33 — REGNUM Во вторник, 17 октября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,10%, до $57,88 за баррель, WTI снизилась на 0,05%, до $52,11 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $54,44 за баррель. Об этом ИА REGNUM сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

По его словам, торги по нефти закрылись небольшим ростом. На американской сессии цена на нефть марки Brentснижалась до $57,15, но к закрытию торгов покупатели восстановили все потери.

Разнонаправленные колебания вызваны стабилизацией ситуации в Ираке и сокращением запасов сырой нефти в США. Министерство нефти Ирака заявило во вторник, что правительственные войска получили контроль над всеми месторождениями и объектами нефтегазовой инфраструктуры в провинции Киркук.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США за минувшую неделю неожиданно сократились, а запасы бензина и дистиллятов выросли. Запасы сырой нефти уменьшились на 7,13 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1.94 млн, запасы дистиллятов — на 1,64 млн.

В среду, 18 октября, на торгах в Азии Brentстоит $58,25. Техническая картина благоприятная для дальнейшего роста котировок. Фокус внимания направляем на отчет Минэнерго США. Если он подтвердит данные APIпо запасам нефти, то ожидаю роста цен на нефть до $58,85, потом до $59,30. Если отчет разочаруют покупателей, то тогда ожидаем продолжения бокового движения около уровня 58 долларов за баррель.