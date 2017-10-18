Ситуация по курсу рубля остается неопределенной

Москва, , 09:31 — REGNUM Во вторник, 17 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 2 коп. (-0,04%), до 57,29 руб., курс евро снизился на 18 коп. (-0,27%), до 67,41 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,5 млрд (+19,04%), евро/рубль — 198,2 млн евро (-23,51%). Об этом ИА REGNUM сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

По его словам, торги на внутреннем валютном рынке по рублю открылись разнонаправленно. Курс доллара вырос до 57,45 руб., курс евро снизился до 67,37 руб. Такое открытие было вызвано общим укреплением доллара и ослаблением евро на рынке форекс.

Динамика цен на нефть оказывала ограниченное влияние на рублёвые пары в первой половине торгов, поскольку внимание трейдеров было приковано к российскому долговому рынку. По итогам дня индекс государственных российских облигаций (RGBI) снизился на 0,14%, до 140,43. Рубль подешевел к доллару США на 0,04% и укрепился к единой валюте на 0,27%.

В среду, 18 октября, Brentторгуется в плюсе (+0,32%). Для российской валюты это поддержка на открытии биржи, но тут нужно следить за динамикой индекса RGBI. Особенно за тем, как пройдут аукционы Минфина РФ. Сегодня ведомство на аукционах разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей. Если они пройдут успешно и индекс RGBI выйдет в плюс, то на фоне общего роста цен на нефть рубль укрепится. Если нет, то курс доллара двинется к 57,65 руб.