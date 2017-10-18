Дефицит средств: Долги пермских организаций по зарплате выросли в 3,4 раза

Пермь, , 08:43 — REGNUM В Пермском крае за месяц отмечен самый большой рост задолженности по заработной плате среди регионов ПФО. Причиной образования большого долга называют отсутствие собственных средств в организациях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате, на 1 октября 2017 года суммарная задолженность по заработной плате сложилась в размере 23,5 млн рублей, на 1 сентября долг составлял 7 млн рублей.

Добавим, что отсутствие средств у организаций — это основная проблема, которая сказывается на задержках зарплаты в регионах РФ. По данным Росстата, просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств в России на 1 октября составила 3362 млн рублей, или 99,3% общей суммы просроченной задолженности.

В Пермском крае сумма долга по зарплате за месяц выросла в 3,4 раза. Однако рекорд года не побит. Максимальный показатель приходится на апрель — 34,1 млн рублей.

По данным органов статистики, на 1 октября 2017 года наибольший объём просроченной задолженности по заработной плате в регионе приходится на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки — 16 480 000 рублей (70,2% от общей суммы задолженности). В сфере обрабатывающего производства долги сложились в сумме 6 261 000 рублей, а сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 743 тыс. рублей.

Жертвами сложившейся финансовой ситуации стали 1686 работников. Объём просроченной задолженности по учитываемому кругу видов экономической деятельности составляет 91,9% к месячному фонду оплаты труда работников организаций, имеющих такую задолженность. В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности сложилась в размере 13,9 тыс. рублей. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2016 году, приходится 6,3 тыс. рублей. Это сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2016 году и ранее.

Примечательно, что просроченную задолженность по заработной плате имели организации трёх муниципальных образований края. Наибольшая сумма задолженности сложилась по Краснокамскому муниципальному району — 16 480 000 рублей. На город Кунгур приходится долг в 6 261 000 рублей, на Кизеловский район — 743 тысячи рублей.

Стоит отметить, что среди других регионов Приволжского федерального округа в Пермском крае самый большой рост просроченной заложенности. В Башкирии сумма долга выросла на 62,1%, в Чувашии — 69,1%, Саратовской области — 49,6%.

В пяти регионах ПФО (Марий Эл, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Самарской областях) наблюдается частичное погашение задолженности.

Так, в Оренбуржье просроченная задолженность на 1 октября 2017 года сложилась в сумме 17 929 000 рублей. Весомая часть пришлась на банкрота (птицефабрику «Восточная») — 12 501 000 рублей, остальная часть — на ОАО «Гидропресс». Ситуация с выплатой заработной платы на Оренбургском заводе гидравлических прессов с января 2017 года находится на контроле прокуратуры района и области. В отношении руководства возбуждались административные дела, подавались иски в суд. Кроме того, инициировано уголовное преследование директора предприятия по частям 1,2 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трёх месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Промышленного района Оренбурга, в настоящий момент выявленная задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.