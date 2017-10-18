Сахалинцы просят Владимира Путина запретить промышленный лов лосося

Южно-Сахалинск, , 08:54 — REGNUM Инициативная группа жителей Сахалинской области начала сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. Жители островного региона требуют запретить на Сахалине промышленный лов лосося в целях сохранения популяции, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Подходы горбуши и кеты в 2017 году были одними из самых низких за последние годы. Но, несмотря на это, в большинстве районов области промышленный лов был разрешен. Браконьерство на реках сохраняется как и прежде, а нелегальные скупки браконьерской продукции не прекращаются ни на день. В результате большинство рек остались без нерестового стада лосося, сахалинцы остались без рыбы, а рыбопромысловая отрасль понесла большие убытки. Отсутствие лососей в реках самым негативным образом отразилось на всей экосистеме Сахалина. Наиболее очевидным последствием опустошения рек стали голодные медведи, которые массово выходят в города и поселки, в жилые массивы в поисках пищи», — написали в своем обращении к главе государства жители Сахалина.

Ситуации не один день и даже — не один год. Заметное снижение запасов горбуши и кеты на юго-западе Сахалина и в заливе Анива началось еще в 2011 году. В путину-2015 этот процесс охватил уже весь Сахалин. В 2017 году всем, включая рыбохозяйственную науку, было ясно, что горбуши к берегам Сахалина придет очень мало. Однако ни федеральные, ни региональные власти не предприняли никаких мер для того, чтобы заполнить нерестилища и дать рыбе отнереститься.

Это и стало причиной, по которой сахалинцы 21 октября выходят на санкционированный митинг «За рыбу, за реки, за будущее Сахалина!».

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В сентябре в регионе уже прошли пикеты, на которых активисты призывали убрать с рек рыбоучетные заграждения — РУЗы, а также — обратить внимание властей на состояние лососевого стада Сахалина в целом.

«Учитывая, что практически все полномочия по управлению запасами тихоокеанских лососей находятся в руках федеральных властей, наша инициативная группа подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину. Мы просим главу государства запретить какой-либо вылов лососей на РУЗах. В 2018 году необходимо запретить вылов лососей на юге Сахалина, а на северо-западе и северо-востоке сократить сроки промысла и ограничить длину ставного невода до 1 километра. В 2019 году необходимо полностью запретить промысел лосося на всей территории Сахалина», — рассказал председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Предлагают жители единственного островного региона России и свои рецепты борьбы с извечным сахалинским злом — браконьерством. Например — в три раза увеличить численность инспекторов рыбоохраны и в три раза же поднять им зарплату.

«Мы считаем, что эти затраты обоснованы и окупятся очень быстро. Мы также требуем полностью обеспечить инспекторов рыбоохраны материально-техническими средствами и оружием. Мы также настаиваем на том, что полномочия по охране лососевых рек должны быть переданы в полномочия региональных властей Сахалинской области», — подчеркнул Дмитрий Лисицын.

Примечательно, что передачи полномочий по охране лососевых от нашествия браконьеров на региональный уровень требуют и в Хабаровском крае — партия «Зелёные» и другие экологические активисты. Ситуация, когда охрана рек на Дальнем Востоке находится в ведении московских чиновников, привела лишь к браконьерскому разгулу на водоемах всего ДФО. Работу по охране рек федеральные структуры фактически провалили. Редкие рейды ОМОНа «под телекамеры» если и дают какой-то результат, то только в отчетах московских «рыбоохранников». Да и о рейдах таких все дальневосточные браконьеры знают, как правило, заранее.

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«По нашему убеждению именно региональные власти должны также разработать специальную программу по искоренению скупки браконьерской продукции. Федеральным властям мы предлагаем существенно усилить уголовную ответственность за браконьерство», — добавил Дмитрий Лисицын.

Стоимость 125-граммовой баночки красной икры сегодня в сахалинских магазинах равна 680 рублям. У перекупщиков можно купить килограмм икры за 3000 рублей. Кету в магазине продают по 250 рублей за кг. У браконьеров дешевле — по договоренности. В Хабаровском крае в магазине икру кетовую можно купить сегодня за 2800 рублей кг. На берегу моря, в рыбацкой деревне Датта, у рыбаков можно, если повезет, купить кету по цене 250—300 рублей за рыбину. В магазинах кета стоит по-разному — от 180 рублей до 285 рублей за кг. По программе «Доступная рыба» в магазинах морского и рыбного СПВ Ванино — только мороженая навага по цене 70 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 21 октября пройдет санкционированный митинг «За рыбу, за реки, за будущее Сахалина». Жители островного региона всерьез встревожены перспективой навсегда потерять одно из главных сокровищ области — лосося. Жителей поддержал губернатор Сахалина Олег Кожемяко. В Москве в ходе встречи с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым глава региона подчеркнул необходимость пересмотра существующих правил относительно РУЗов в частности и вылова лососей вообще. Между тем как раз в тот момент, когда Олег Кожемяко встречался в Москве с главой Росрыболовства, областная комиссия по анадромным видам рыб дала разрешение на установку двух дополнительных РУЗов с правом изъятия рыбы для промышленного лова. Таким образом, полностью перекрытыми оказались 20 важнейших водоемов рыбохозяйственного значения Сахалина.