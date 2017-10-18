Банкротство «Саханефтегаза»: рейдерский захват нефтегазовой отрасли Якутии?

Якутск, , 06:19 — REGNUM В Якутии банкротство «Саханефтегаза» было воспринято болезненно. Это событие касается каждого жителя республики, так как предприятие являлось стратегическим и занималось жизнеобеспечением населения региона, объясняет причины такой реакции на завершение почти 10 лет длившегося процесса признания компании финансово несостоятельной руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров. «Эпопея «Саханефтегазиады» в Якутии завершилась с результатом в виде удовлетворения только 12,55% требований кредиторов», заявил он корреспонденту ИА REGNUM.

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«Данным судебным решением, я считаю, перевёрнута очередная страница якутской коррупции 2000-х годов. Вкупе с захватом главной газодобывающей компании «Якутгазпром» это банкротство, по моему мнению, — часть рейдерского захвата нефтегазовой отрасли Якутии, — прокомментировал банкротство «Саханефтегаза» общественник. — В республике сложились неуправляемые цены на бензин, газ и другие топливные ресурсы, уровень которых зависит от новых хозяев. Проигравшим оказалось население республики».

По мнению общественника, фактическая смена собственников ключевых предприятий нефтегазовой отрасли Якутии отражается на ней негативно, так как далёкие от республики люди не могут эффективно управлять ею в сложных климатических условиях.

«Население Якутии зимой в любой момент может замерзнуть насмерть из-за аварийного прекращения теплоснабжения, так как не осуществляется модернизация оборудования», — опасается Степан Петров, указывая возможную причину такой ситуации: «Деньги инвестиционной составляющей тарифов на нефть и газ, вероятно, уходят куда-то не туда».

Он считает, что владение нефтегазовой отраслью республики далёкими от понимания специфики региона людьми может привести к «апокалипсису по-якутски»: «В случае прекращения теплоснабжения при — 400 С и ниже чугунные трубы отопления просто лопнут от холода. Система жизнеобеспечения и якутская власть не готова к такому повороту событий».

Разочарованы новостью о банкротстве «Саханефтегаза» и сами якутяне.

«Умом не понять — свою нефтегазовую компанию зарубили. Зато поддерживаем ЛОРП, авиакомпанию Якутия, и много других нахлебников. А налоговые преференции — нефтегазовым компаниям других регионов…», «За счет таких махинаций появляются долларовые миллионеры или даже миллиардеры», «Показательный пример бесхозяйственного отношения к национальному добру», «Сейчас частные собственники владеют нашими отраслями, позор правительству Ил Тумэну», «Очередной распил», «У Якутии больше своих предприятий не осталось», — комментируют новости о завершении конкурсного производства в отношении нефтегазовой компании республики жители региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз» официально признана банкротом. Арбитражный суд Якутии завершил конкурсное производство в отношении организации, признание её финансовой несостоятельности длилось почти 10 лет — с 2008 года. В результате этого процесса удовлетворено 12,55% требований кредиторов, на всех ликвидного имущества «Саханефтегаза» не хватило.