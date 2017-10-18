Камчатке выделят дополнительные деньги под «дальневосточный гектар»

Петропавловск-Камчатский, , 05:58 — REGNUM Дополнительное финансирование для реализации программы «Дальневосточный гектар» будет направлено в Камчатский край, сообщил во время визита в регион Юрий Трутнев, полномочный представитель российского президента в Дальневосточном федеральном округе.

«Договорились о том, что там, где места компактного проживания, где надо дороги людям построить, линии электропередачи, помочь им обустроиться, мы будем выделять средства из федеральной программы, ну и субъект попросим тоже в этом поучаствовать, — заявил он. — Если субъект не готов будет в 2018 году, значит в 2018 году мы все расходы возьмём на федеральный бюджет, а в 19-м подключится субъект».

Трутнев пояснил, что средства бюджет может выделить уже в 2018 году. К тому же часть денег на инфраструктуру будет предусмотрена и в местном бюджете.

Чиновник сказал, что программа «Дальневосточный гектар» будет совершенствоваться — чтобы желающие могли получать землю быстрее.

Отметим, что в Камчатском крае есть девять мест компактного размещения предоставленных земельных участков. Самой востребованной территорией является Елизовский район.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил, что площадь земельных участков под выдачу дальневосточных гектаров расширена: открыты более 3,8 млн гектаров земли в защитных лесах и свыше 6,3 млн гектаров на территориях охотничьих угодий.

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