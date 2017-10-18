Камчатку – из изоляции: Путин поручил построить два грузопассажирских судна

Владивосток, , 04:50 — REGNUM Поручение обеспечить строительство двух грузопассажирских судов для сообщения между Камчатским краем и портами Сахалина, Приморья, Магаданской области дал российский президент Владимир Путин после заседания президиума Госсовета, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

«По итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося во Владивостоке, президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить строительство двух грузопассажирских судов для сообщения между Камчаткой и портами Сахалина, Приморья, Магаданской области, а также портопунктами Курильских островов», — говорится в сообщении.

По словам Александра Галушка, российского министра по развитию Дальнего Востока, развитие дальневосточной транспортной системы напрямую влияет на качество жизни.

«В настоящее время регулярное пассажирское сообщение Камчатского края с остальными дальневосточными регионами осуществляется только авиационным транспортом, — сказал Галушка. — Камчатка находится в зоне повышенной сейсмической активности, что повышает риск чрезвычайных ситуаций связанных с разрушением взлетно-посадочных полос в аэропортах на территории края и как следствие прекращение авиационного сообщения с полуостровом».

Министр отметил, что новые суда — это альтернатива воздушному сообщению между дальневосточными областями. Они позволят одновременно перевозить пассажиров и автомобильный транспорт.

Вопрос по финансированию строительства грузопассажирского судна для организации регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина, Магаданской области, Приморского края и портопунктами Курильских островов Путин поручил российскому правительству проработать до 1 декабря 2017 года.

До 1 марта 2018 года необходимо обеспечить строительство грузопассажирского судна для сообщения Командорских островов и города Северо-Курильска с Петропавловском-Камчатским.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин поручил правительству внести предложения по включению мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмс в госпрограмму «Развитие транспортной системы».

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