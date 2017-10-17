ЕС уже в шоке от Украины: эксперты о шествиях в Киеве

Москва, , 23:14 — REGNUM В 2018 году Украина будет выплачивать до 40% своего дохода кредиторам, заявил 17 октября в рамках передачи «Право голоса» на ТВЦ эксперт Александр Гурнов. По его словам, новой помощи Киеву ждать не стоит.

«Подобно тому, как в России в своё время семибоярщина дербанила бюджет, сегодня украинские олигархи дербанят американскую помощь, — отметил он. — Сегодня уже известно, что до весны не будет никаких траншей, так как Киев не выполнил 8 из 11 условий МВФ. Ни одно официальное лицо не заявило о готовности их выполнить. Между тем Яценюк подписал договор о реструктуризации украинского долга, а это значит, что в 2018 году Украине придётся платить кредиторам до 40% своего дохода».

Повлияют на лояльность Запада и факельные шествия украинских националистов.

«Я специально просмотрел немецкие, бельгийские и французские блоги, чтобы узнать реакцию европейцев на случившееся, — заявил эксперт в области политических технологий Сергей Маркелов. — Они в шоке. Они видят, что Украина будет неуправляемой».

В свою очередь представитель Единого координационного центра «Донбасс» Руслан Рыгованов обвинил украинские элиты в чрезмерном внимании к внешнеполитическим вопросам.

«Они всегда выбирали либо Запад, либо Восток — либо Европа, либо Россия — и редко когда думали о своём народе, — уверен он. — Сегодня протестные изменения вызваны тем, что в стране не произошло структурных изменений. Это выливается и в факельные шествия, и в акции Саакашвили. Все ждали быстрых изменений, и об этом говорил в числе прочих и Порошенко, но они были невозможны. Сейчас протесты по сути дела аккумулируют всех тех, кто хочет, но не понимает, что структурные изменения осуществляют долго, а не бегом и с криками».

Добавим, что вопреки сказанному экспертами на передаче, украинский Минфин, как заявил его глава Александр Данилюк, ждёт получения очередного крупного транша от МВФ к концу 2017 года. Как заявил чиновник, основной вопрос — это закон о приватизации и справедливая формула на газ, в отношении которой, по словам министра, «зафиксированы определённые принципы». Заявление это весьма удивительно, если учесть, что в сентябре Данилюк говорил о том, что Украине в будущем не надо рассчитывать на МВФ. Какую из двух версий будущего министр наконец выберет в качестве единственно верной, пока неизвестно, однако в любой из них украинскую экономику ждут серьезные потрясения. Ни к чему другому сотрудничество с МВФ пока не приводило.

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