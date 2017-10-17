В Тверскую область пришли самые передовые технологии — Руденя

Тверь, , 19:53 — REGNUM Вторая очередь производственного комплекса ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука» по выпуску авиационных теплообменников открылась в Кимрах Тверской области 17 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. В церемонии открытия приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, член Совета Федерации РФ Андрей Епишин, президент Electric Systems, United Technologies Aerospace Systems Тимоти Уайт, генеральный директор ОАО НПО «Наука» Евгений Меркулов.

Игорь Руденя подчеркнул: проект демонстрирует большой промышленный и кадровый потенциал Тверской области и всей России в развитии производств мирового уровня.

«На «Хамильтон Стандард — Наука» представлены самые современные и передовые технологии. Этот проект дает возможность развиваться не только предприятию, но и городу Кимры, Тверской области. Демонстрирует, как может работать частное предприятие в формате международной интеграции. Здесь создаются квалифицированные рабочие места, обеспечен высокий уровень корпоративной культуры», — сказал Игорь Руденя.

С открытием производственного комплекса производство приборов для кондиционирования салонов самолетов «Боинг» семейств 767, 777, 787 полностью переведено в Россию.

«Это успешное предприятие Тверской области, которое встроено в цепочку поставок для самых крупных авиационных компаний в мире. Уверен, что оно сможет получить все преференции и дополнительные возможности в рамках инвестконтракта», — заявил Виктор Евтухов.

«Губернатор понимает, что такой высокотехнологичный проект — то, что нужно для развития региона», — отметил руководитель ОАО НПО «Наука».

"Сегодня мы можем сказать, что являемся лидерами в разработке и производстве теплообменников для систем кондиционирования гражданских самолетов», — добавил Тимоти Уайт.

Масштабный инвестиционный проект ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука» реализуется с 2011 года при поддержке правительства Российской Федерации, правительства Тверской области и администрации города Кимры. Объем инвестиций за это время уже составил около 1,3 млрд рублей. С расширением производства в регионе появится дополнительно около 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, а областной и муниципальный бюджеты получат дополнительные налоговые поступления.

Выход второй очереди на проектные показатели в 2019 году будет способствовать укреплению позиций предприятия на мировом рынке. Дополнительные мощности позволят выпускать самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции, которые эксплуатируются на самолетах ведущих мировых и российских производителей.

ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука» — совместное предприятие российского ОАО НПО «Наука» и компании «UTC Aerospace Systems» (подразделение корпорации «United Technologies», США), специализируется на производстве авиационных теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов. Оборудование эксплуатируется на самолетах ведущих авиастроительных компаний мира. Производственный комплекс в Кимрах был спроектирован и построен с учетом требований международного стандарта по энергоэффективности (LEED), оснащен современным оборудованием и использует передовые методы бережливого производства.