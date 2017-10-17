Главе Минстроя РФ в Нижнем Новгороде не хватило креатива

Нижний Новгород, , 19:21 — REGNUM Нижегородским строителям, занимающимся выполнением работ по благоустройству городских территорий, необходимо проявлять больше креативности. Об этом глава Минстроя РФ Михаил Мень заявил во время визита в Нижний Новгород, где он осмотрел несколько строительных площадок и провел совещание по вопросам развития строительной отрасли.

По словам министра, работа в рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды в Нижегородской области проходит «неплохо».

При этом Мень подчеркнул, что в случае выполнения обязательств по своевременной сдаче объектов Нижегородская область в 2018 году сможет претендовать на дополнительное финансирование.

В ходе визита Мень, сопровождающие его врио губернатора Глеб Никитин, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и другие чиновники посетили площадь Минина и Пожарского в центре Нижнего Новгорода.

Эта территория стала одним из четырех общественных пространств, за которые нижегородцы отдали наибольшее количество голосов, определяя приоритеты по благоустройству.

Работы на площади начались в конце августа. В настоящее время благоустройство выполнено более чем на 50%. Стоимость работ по благоустройству большого и малого скверов на площади Минина и Пожарского по контракту составляет 72,4 млн рублей.

По словам замгубернатора Антона Аверина, в Нижнем Новгороде в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют скверы на площади Минина и Пожарского, площадь Киселева, микрорайон Мещерское озеро, улица Большая Покровская.

В Дзержинске ведутся работы по благоустройству центральной площади и улиц, в Выксе — в дендрарии.

Также идет благоустройство шести парков в Ветлуге, Княгинине, Кстове, Лыскове, Сергаче и Шахунье. Уже завершены работы в центральном сквере со скейт-парком в Первомайске.