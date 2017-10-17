Американцы снова нацелились на Вьетнам

Москва, , 18:44 — REGNUM При Трампе внешняя политика США в Юго-Восточной Азии и, в частности, в отношении Вьетнама останется такой же, какой и была, считает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Илья Кравченко. Об этом он заявил 17 октября в ходе круглого стола «АТЭС-2017. Курс на Вьетнам», прошедшего в пресс-центре ИА REGNUM.

«Не стоит считать, что хаотичность в риторике Белого дома говорит об отсутствии у него стратегии в отношении Вьетнама или всего региона, — отметил он. — Пока всё, что делает администрация Дональда Трампа, говорит о том, что новый американский лидер придерживается традиционалистской позиции. Его встречи с представителями Японии и Южной Кореи свидетельствуют, что он не намерен отходить от поддержки традиционных союзников. Если же говорить конкретно о Вьетнаме, то вряд ли он отойдёт от идеи вовлечения Штатов в этот регион. Если и не напрямую, как это было при Бараке Обаме, то через интеграцию в те или иные организации. Идея о тесном взаимодействии со странами Юго-Восточной Азии продолжит реализовываться».

Любопытно, что вьетнамские СМИ, такие как газета Tuoi Tre, уже сообщили о предстоящей встрече Дональда Трампа и вьетнамского президента Чан Дай Куанга, который пригласил американского лидера в СРВ. Ожидается, что главы двух государств встретятся после саммита АТЭС в Дананге. В Ханой Трамп прилетит 11 ноября. По итогам визита стороны примут совместную декларацию, в которой укажут, как именно Ханой и Вашингтон намерены выстроить сотрудничество в сфере обороны, образования и торговли. В частности, внимание уделят ситуации на Корейском полуострове и вопросам навигации в Восточном море. Кроме того, Трамп 5 ноября посетит Японию, а после Южную Корею и Китай.

Напомним, что официально Америка объявила о нормализации дипломатических отношений с Вьетнамом лишь в 1995 году, несмотря на то, что военные действия между силами США и Северного Вьетнама закончились ещё весной 1975 года.

В 2001 году начало действовать американо-вьетнамское двустороннее торговое соглашение, обеспечившее рост товарооборота между двумя странами. Из США во Вьетнам экспортируются сельскохозяйственная продукция, оборудование, пряжа, ткани, транспортные средства. Вьетнам поставляет в Америку одежду, обувь, мебель и постельные принадлежности, морепродукты и электрические машины. Двусторонняя торговля выросла с 451 млн долларов США в 1995 году до почти 35 млрд долларов США в 2014 году. Экспорт США во Вьетнам в 2014 году был равен 5,5 млрд долларов США, а импорт в 2013 году составил 29,7 млрд долларов США. Как отмечает официальный сайт Госдепартамента США, Соединенные Штаты за 20 лет стали одним из крупнейших торгово-экономических партнёров и инвесторов экономики СРВ. По итогам 2016 года вьетнамско-американский товарооборот превысил 50 млрд долларов.