«ЕР» поддерживает проект федерального бюджета на 2018-2020 годы

Москва, , 18:22 — REGNUM Фракция «Единая Россия» поддержит проект федерального бюджета на 2018−2020 годы и пакет бюджетообразующих законопроектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил руководитель фракции в Госдуме Сергей Неверов по итогам заседания парламентариев с участием главы Минфина Антона Силуанова и председателем Счетной палаты Татьяны Голиковой.

Президиуму фракции поручено обобщить предложения депутатов для включения их в проект постановления Госдумы при принятии в первом чтении проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», отметил Неверов.

По его словам, ряд принципиальных для фракции программ удалось сохранить еще в рамках работы над бюджетом в так называемом «нулевом» чтении («Детский спорт» (1,5 млрд), «Старшее поколение» (1 млрд), «Земский доктор»: 2018−2020 гг. по 3,2 млрд), а часть приоритетных вопросов будут оформлены депутатами в виде поправок ко второму чтению.

Ко второму чтению депутаты намерены проработать ряд предложений, таких как исполнение майских указов президента в части повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы, повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, сохранение бюджетных расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации на уровне не ниже 2017 года, готовится поправка, чтобы на эти расходы направить дополнительно 1,2 млрд рублей, увеличение финансирования социальных НКО, особое внимание уделяется сельскому хозяйству.

«Сохранение финансирования АПК должно быть на уровне не ниже 2017 года. Есть поручение президента, поэтому должны дополнительно быть направлены по 20 млрд рублей на эти цели. Также будем стремиться к тому, чтобы выровнять финансирование отраслевых вузов с вузами министерства образования», — сказал Неверов.

Первое чтение проекта бюджета намечено на 27 октября.