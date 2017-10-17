«Законное» строительство в рязанском авиагородке решено приостановить

п. Дягилево, Рязанская область, , 17:01 — REGNUM Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков во время заседания правительства 17 октября потребовал приостановить строительство многоэтажных домов в Дягилевском военном городке Рязани. Об этом сообщает телеканал «ТРК».

Игорь Греков поручил приостановить действие разрешения на строительство в зеленой зоне.

Как сообщают местные СМИ, разрешение было выдано в 2016 году. Здесь планируют построить два девятиэтажных дома. Весной 2017 года, когда место под будущее строительство стали огораживать, местные жители начали активный протест. Главное требование жителей — сохранить зеленую зону и благоустроить открытый стадион.

В октябре 2017 года жители опубликовали открытое письмо в адрес губернатора Николая Любимова. В нем, в частности, жители настаивают, что разрешение было выдано незаконно. В качестве аргументов авторы письма приводят тот факт, что строительство планируется в 1,2 тысячи метрах от взлетной полосы стратегического аэродрома Дягилево. Кроме того, у строителей якобы нет согласования от Минобороны РФ.

«Отрезанный участок, который является частью парка, представляет собой поляну, находящуюся на пожарном расстоянии от дома №28 до границы парка и использовался жителями для прогулок и школьниками для игры в мини-футбол. Парк является также защитной зоной от воздействия несгоревшего в двигателях керосина при взлете и посадке стратегических самолетов», — говорится в открытом письме.

ИА REGNUM напоминает, что 12 октября во время прямой линии с губернатором Николаем Любимовым жители авиагородка задали вопрос о строительстве. Глава региона тогда ответил, что все разрешения были даны, юридически дома возводятся законно, но пообещал заняться этой проблемой.

«Тем не менее есть определенные рычаги, чтобы приостановить строительство или хотя бы понизить этажность этих строений, чтобы люди, живущие в этом городке, не испытывали неудобства и дискомфорт», — сказал тогда губернатор.