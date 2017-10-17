В Ярославле УФАС оштрафовало «ТГК-2» на 650 тысяч рублей

Ярославль, , 16:42 — REGNUM В Ярославле антимонопольная служба признало ПАО «ТГК-2» виновным в нарушении закона «О защите конкуренции». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Частный предприниматель обратился в ПАО «ТГК-2» для проведения промывки своих тепловых сетей и оплатил данную услугу. Но вместо ее исполнения и выдачи акта промывки и опрессовки оборудования «ТГК-2» выдало акт проверки, где были перечислены подлежащие немедленному устранению нарушения на тепловых сетях предпринимателя. Указанные нарушения были устранены, однако «ТГК-2» на это не отреагировало.

Приказ Минэнерго России гласит, что выявленные недостатки сетей не могут являться основанием для отказа в выдаче акта о промывке и опрессовке. Кроме этого, теплоснабжающая организация не имеет право проводить комплексную проверку потребителей.

«Ущемление интересов предпринимателя выразилось в первую очередь в том, что в отсутствие возможности получать необходимую тепловую энергию на отопление административно-производственного здания ему пришлось прибегнуть к использованию электронагревательных систем для отопления здания, что привело к росту расходов по оплате услуг на получение электроэнергии», — прокомментировал врио руководителя Ярославского УФАС России Иван Паутов.

Действия ПАО «ТГК-2» признаны нарушением закона «О защите конкуренции», виновный оштрафован на 650 000 руб.