В Тамбовской области планируют заняться цифровизацией предприятий агропрома

Тамбов, , 16:36 — REGNUM Сегодня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил на Московском международном форуме «Открытые инновации» в технопарке «Сколково». Он поделился с участниками форума планами в сфере цифровизации сельского хозяйства на Тамбовщине.

Цифровая экономика — ключевая тема мероприятия. Тамбовская область включена в качестве пилотного региона для реализации мероприятий по увеличению проникновения технологий «интернета вещей» в агропромышленный комплекс. Как известно, в июле 2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Развитие цифровых технологий оказывает влияние на все сферы, в том числе на экономику.

«Мы решили создать единую экосистему, или IT-платформу, для взаимодействия между всеми участниками аграрного рынка, в которой выгоды от сотрудничества будет больше, чем конкуренции друг с другом, — сказал Александр Никитин. — Используя общую инфраструктуру и интерфейс платформы, участники аграрного рынка смогут создавать новые продукты и внедрять инновации, которые они никогда не смогли бы создать каждый по отдельности, и которые благодаря их сотрудничеству становятся доступны потребителям».

Предлагаемая IТ-платформа должна объединить продавцов и покупателей для коммуникации и осуществления сделок, а также будет площадкой для создания отраслевых интеллектуальных приложений и приложения для «Интернет-вещей». Это важный элемент повышения эффективности реализации сельскохозяйственной продукции.

При поддержке фонда «Сколково» и ассоциации предприятий информационно-коммуникационных технологий Воронежской области в ноябре на Тамбовщине пройдёт финальная часть регионального конкурса «IT — Черноземье». Все номинации конкурса посвящены использованию цифровых технологий в растениеводстве.

Такой конкурс должен стать отправной точкой для создания Центра компетенции в системе цифровизации агропромышленных предприятий на базе инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина».

«Только 15% российских предприятий в состоянии реализовывать инновации. Большинству же нужны такие центры компетенции, на базе которых специалисты представят новые технологии, расскажут об их преимуществах. Мы можем создать такую площадку», — отметил Александр Никитин.

На 800 гектарах земли планируется юридически и технически организовать новую научно-производственную экосистему для развития инновационных форм бизнеса в агропромышленном комплексе с инженерно подготовленными площадками, где будут размещены новые производства. Проект позволит реализовать идеи Национальной технологической инициативы, «Индустрии 4.0», обеспечить выполнение поручений президента России В.В. Путина по формированию комплекса новых технологий и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

В целом реализация проектов «цифровой экономики» на территории Тамбовской области рассчитана на ближайшие пять лет. Ожидаемыми результатами станут качественный и кратный рост капитализации региональной экономики, улучшение качества жизни и привлекательности территории.