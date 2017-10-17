ВСМ «Челябинск — Екатеринбург»: власти заявляют о новом инвесторе

Челябинск, , 16:18 — REGNUM Проект высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» обрёл ещё одного инвестора. К нему подключилась группа ЧТПЗ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Известно, что в складочный капитал хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль» данная компания вложила 50 млн рублей. Напомним, ранее на Петербургском международном экономическом форуме представители Челябинской, Свердловской областями и ОАО «РЖД» подписали соглашение. А позднее к данному проекту ВСМ присоединилась компания China Railway Group Limited (КНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» включена в первый этап программы скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ, рассчитанный до 2020 года. Его разработало ОАО «РЖД».

По планам, ВСМ должна стать участком высокоростной магистрали «Москва — Пекин». Её протяжённость составит 220 км., а время в пути составит 1 час 10 минут.

Также не исключено, что ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» станет частью транспортного проекта «Евразия», который соединит ВСМ «Москва — Пекин» с Берлином.

Впрочем, пока с деньгами солидный напряг. Их не хватает для начала строительства. Всего необходимо 160−165 млрд рублей.

К 2023 году дорогу планируется запустить. А пока чиновники продолжают поиски инвесторов. Успеют ли к этому времени?

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