Еврокомиссия предписала Болгарии снять запрет на продажу земли иностранцам

София, , 16:12 — REGNUM Болгарии придётся отменить ограничения на покупку земли иностранными гражданами, несмотря на то, что против этого выступает часть партий в парламенте страны. Об этом сообщает болгарское издание «Капитал Daily» со ссылкой на опубликованные предписания Еврокомиссии о правилах применения земельного законодательства в странах — членах Евросоюза.

Минувшим летом министерство сельского хозяйства Болгарии разработало законопроект об отмене пятилетнего ценза оседлости для физических лиц и компании, желающих приобрести сельскохозяйственные угодья на территории страны. Поводом для этого послужила наказательная процедура, начатая в отношении Болгарии, в связи с которой стране может грозить штраф от 830 тысяч евро.

Между тем, против законопроекта выступил ряд политических партий в парламенте республики, в том числе Болгарская социалистическая партия и «Объединённые патриоты», которые призвали отложить рассмотрение документа и дождаться рекомендаций Еврокомиссии по применению земельного права.

Из опубликованного сообщения ЕК следует, что Брюссель считает несовместимыми с европейским законодательством такие действующие в Болгарии требования для покупателей земли как оседлость, наличие сельскохозяйственной квалификации и другие.

В то же время указывается, что страны — члены ЕС имеют право на введение определённых ограничений в данной сфере. В частности, возможно установление требования о получении предварительного разрешения на покупку земли. Национальные парламенты также имеют право решать о введение и вводить ограничения на площадь покупаемой земли или предоставлять преимущество при заключении сделок определённой категории покупателей — фермерам, владельцам соседних участков или государству.

Ранее Европарламентом была принята резолюция с призывом к странам — членам ЕС бороться с концентрацией сельскохозяйственных земель в руках небольшого числа крупных собственников. В Болгарии данный показатель оказался самым высоким среди стран объединения: в распоряжении 1,5% хозяйств находится 82% сельхозземель страны.

Между тем, депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию заморозить наказательную процедуру в отношении Болгарии и ещё пяти стран до тех пор, пока она не разработает руководящие принципы относительно того, какие ограничения в данном секторе допустимы в соответствии с европейскими принципами.