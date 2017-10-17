Главное – эффективное развитие: тверской губернатор о новом бюджете

Тверь, , 16:02 — REGNUM Тверская область примет участие в федеральном проекте по реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, было заявлено 17 октября на заседании правительства области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Основной темой заседания стал проект областного закона о бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

«Основная задача главного финансового документа региона — обеспечить эффективное развитие экономики, муниципальных образований, коммунальной и дорожной инфраструктуры, социальной сферы Тверской области. Чтобы решить эти задачи, нужно продолжить начатую нами в прошлом году работу по мобилизации и наращиванию доходов областного бюджета», — обозначил губернатор Игорь Руденя.

Губернатор назвал важнейшей задачей в будущем году сокращение государственного долга Тверской области и ежегодное снижение долга по коммерческим кредитам. В 2016 году государственный долг был сокращён на 1,6 млрд рублей, до 1 января 2018 года планируется его снижение еще на 1 млрд рублей.

Как отмечалось, с 2018 года Тверская область войдет в программу реструктуризации бюджетных кредитов регионам, которая инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках этой программы в течение ближайших двух Тверской области будет предоставлена возможность ежегодно выплачивать по 5% долга по бюджетным кредитам, что позволит за это время уменьшить платежи по бюджетным кредитам на 7,3 млрд рублей.

По уточненным данным доходы бюджета в 2018 году составят 51,8 млрд рублей. Расходы в проекте бюджета обозначены в сумме 53,3 млрд рублей.

При этом, как отметил Игорь Руденя, доходы планируется увеличить не за счет роста налоговой нагрузки, а за счет усовершенствования администрирования, например, устранения «серых» схем оплаты труда.

Бюджет 2018 года губернатор назвал бюджетом развития, который ориентирован на поддержку приоритетных направлений — дорожного строительства, сельского хозяйства, промышленности, туризма, малого и среднего бизнеса. На это направлено около 6,5 млрд рублей. Кроме того, более 2,1 млрд рублей выделено на реализацию адресной инвестиционной программы. Она предусматривает строительство и реконструкцию школ и детских садов, больниц и поликлиник, спортивных объектов, продолжение газификации региона и модернизацию объектов ЖКХ. В числе приоритетов также — выполнение «майских» указов президента РФ, поддержка социальной сферы.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу членам правительства региона активнее работать над повышением объёмов федеральных средств, привлечённых на развитие региона. Кроме того, необходимо обеспечить системную работу по увеличению доходной части муниципальных бюджетов и их роли в формировании консолидированного бюджета Тверской области. Муниципалитеты — лидеры по развитию экономики, решению демографических вопросов, повышению эффективности управления территориями будут получать дополнительную поддержку со стороны региона.