В ФАС раскрыли причину неадекватных цен на авиабилеты

Симферополь, , 15:49 — REGNUM Для снижения и регулирования цен в Федеральной антимонопольной службе предлагают создать отечественную систему продажи авиабилетов, поскольку её американские аналоги, которыми сейчас пользуются почти все российские авиакомпании, созданы лишь для того, чтобы «грабить» людей. Об этом 17 октября в Ялте рассказал журналистам руководитель антимонопольного ведомства Игорь Артемьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Большинство отечественных авиакомпаний используют американские системы электронного бронирования, из-за этого возникают непонятные ситуации, когда 20% салона самолёта не загружены, а цена на билеты всё равно остаётся высокой. Примерно столько же кресел в «эконом» и «бизнес"-классе мы не регулируем», — уточнил Артемьев, отметив, что зарубежные системы «держат» цены на прежнем уровне даже после падения потребительского спроса.

Он также сказал, что базовые цифры в алгоритмах продажи билетов изначально выше рыночных. Чтобы точно подтвердить это подозрение, сейчас и проводится комплексная проверка всех без исключения компаний.

«Такие алгоритмы используются авиакомпаниями, чтобы ограбить потребителей почти во всём мире. Но это не значит, что плохие практики, рожденные где-то в Чикаго, мы должны переносить на российскую землю. У нас довольно высокий уровень образования, у нас есть хорошие математики, программисты, которые вместе с ФАС разбираются с этими программными системами», — подчеркнул Игорь Артемьев.

Напомним, после недавнего поручения Владимира Путина специалисты ФАС запросили информацию о системе формирования цен, продаж и бронирования авиабилетов у крупнейших российских авиакомпаний, на которую отреагировал только «Аэрофлот». Остальные компании отвечать антимонопольному ведомству пока не торопятся.

«Компания «Аэрофлот» оперативно предоставила исчерпывающие ответы на задаваемые вопросы. От остальных компаний ожидаем ответы в течение двух недель. Все полученные данные тщательно проанализируют для установления периодически возникающих всплесков цен на авиабилеты», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Крым был самым популярным направлением авиапутешествий у россиян. При этом, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), дорогие авиабилеты стали одной из основных причин сокращения общего турпотока на полуостров в этом году.