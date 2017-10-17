Курская область: кредитная кабала и «непростой вопрос» майских указов

Курск, , 15:28 — REGNUM Курская область хочет участвовать в федеральной программе финансовой поддержки регионов по погашению госдолга, а майские указы президента в части повышения зарплат бюджетникам планирует исполнить до конца 2017 года. Об этом заявил губернатор Александр Михайлов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин поинтересовался у губернатора, на какую помощь рассчитывает область для поддержки региональных финансов и снижения госдолга.

«Мы входим в двадцатку лучших регионов по управляемости финансами и стараемся сделать все, чтобы дальше процесс закредитованности не развивался. Сегодня, конечно, надо погасить часть кредитов.

Мы имеем сегодня девять миллиардов долгов по бюджету. А банковский кредит — все равно от 14 до 17%. Замена его на бюджетный кредит составляет 0,1. Мы уже на своем уровне этот вопрос решали с Минфином, учитывая то, что мы являемся дисциплинированным регионом, мы где-то по три-четыре миллиарда в год заменяли банковский кредит на бюджетный… Это одна из таких главных, по-моему, составляющих. Это позволит региону, если побольше поддержка будет, практически выйти из этой кабалы, и будем работать относительно нормально», — заявил Михайлов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Курская область по итогам сентября 2017 года остается одним из регионов с самым маленьким госдолгом — 9,4 млрд рублей. Это только бюджетные кредиты. Других долгов у региона, по данным Минфина, нет.

Уровень долга остался практически на прежнем уровне (в январе 2017 он составлял 9,3 млрд), но изменилась его структура. В начале года долг региона складывался как из банковских, так и из бюджетных кредитных. Теперь задолженности перед кредитными организациями и банками у Курской области нет. При этом у муниципальных образований региона долг перед коммерческими организациями составляет 1 млрд 389 млн тыс. рублей, а бюджетные кредиты составляют 1 млрд 223,5 млн рублей. По словам председателя комитета финансов Курской области Людмилы Положенцевой, регион ведет «взвешенную кредитную политику» и планирует сохранять «минимальный» уровень госдолга.

Выполнение майских указов президента губернатор назвал «непростым вопросом». Он дал президенту слово, что по итогам 2017 года область выйдет на запланированные показатели:

«Мы буквально две недели назад делали скрупулёзные расчеты, — по итогам года на заданные параметры мы выйдем, что требуется от нашего региона», — заявил губернатор.

Михайлов также сказал, что регион рассчитывает на финансовую поддержку для выплат бюджетникам, развития социальной инфраструктуры, включая жилье для молодых семей и строительство в сельской местности:

«В прошлом году у нас молодых 120 семей попросили поддержку на строительство жилья. И строятся в селах, правда, в базовых селах. В этом году уже 75 или 76, до конца года тоже, наверное, до сотни — может быть, чуть больше — дойдем».

Встреча президента России Владимира Путина и губернатора Курской области Александра Михайлова прошла 16 октября в Сочи. Кроме социальной сферы политики обсудили промышленность, инвестиционный климат и итоги уборочной кампании 2017 года.

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