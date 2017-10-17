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Глава Минэкономразвития РФ: Биткойн мог бы поработить людей

Экономика

Если бы существовал глобальный искусственный интеллект, желающий захватить мир, то он создал бы биткойн

Глава Минэкономразвития РФ: Биткойн мог бы поработить людей
Иллюстрация: Topwar.ru
Криптовалюта

Москва, 17 октября 2017, 15:19 — REGNUM  Если бы существовал глобальный искусственный интеллект, то в целях порабощения человечества, он первым делом создал быбиткойн для наращивания вычислительных мощностей, пошутил 17 октября глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов в Москве.

Орешкин сказал, что в настоящее время наблюдается постоянный рост вычислительных мощностей, создаются майнинг — фермы, и глобальный искусственный интеллект мог бы использовать эти вычисления для своей тренировки и развития.

«Заставить людей многократно плодить вычислительные возможности первый шаг к захвату мира», пошутил Орешкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава правительства России Дмитрий Медведев, выступая на международном форуме «Открытые инновации», заявил, что криптовалюты и другие инициативы на базе блокчейна могут создать серьезные риски.

«Мы не будем строить цифровой колхоз», добавил Медведев.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев о блокчейне: «Мы не будем строить цифровой колхоз»

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