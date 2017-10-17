Силуанов: Мы не должны каждый год угадывать цену на нефть

Москва, , 14:59 — REGNUM При составлении проекта федерального бюджета на трехлетний период правительство должно уйти от прогнозов по изменению нефтяных цен и изучению внешних рисков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы на заседании фракции «Единой России» в Госдуме.

«Мы не должны каждый год угадывать цену на нефть, которая сложится, или гадать, будут ли какие-то усиления внешних ограничений, санкции и так далее», — заявил Силуанов.

Поэтому, по его словам, текущая версия федерального бюджета на ближайшую трехлетку сформирована по новому бюджетному правилу, которое Госдума приняла в весеннюю сессию 2017 года.

«Бюджет сформирован при цене на нефть в 40 долларов за баррель на ближайшую трехлетку — мы считаем, что это умеренно-консервативный подход», — отметил Силуанов.

Согласно бюджетному правилу, с каждым годом цена на баррель нефти должна индексироваться на 2%. Дополнительные доходы от более высокой цены на нефть уйдут на пополнение госрезервов, а именно в Фонд национального благосостояния.

«Мы продолжаем тратить наши ранее накопленные резервы в качестве источника финансирования дефицита бюджета. И лишь с 2019 года при таком подходе к балансу бюджета мы перестаем разрезать нашу кубышку и с 2019 года у нас предусмотрено прекращение трат наших резервов», — подчеркнул Силуанов.

Проект федерального бюджета на 2018, 2019 и 2020 год Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 27 октября. Закон о бюджете должен быть принят во всех трех чтениях до 28 ноября.