Китай получил шанс занять место США?

Москва, , 14:58 — REGNUM Не стоит преувеличивать то значение, которое будет иметь для РФ предстоящий саммит АТЭС-2017. Такое скептичное заявление 17 октября сделал ведущий сотрудник Центра изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН Григорий Локшин в рамках круглого стола «АТЭС-2017. Курс на Вьетнам», состоявшегося в пресс-центре ИА REGNUM.

«Наши действия в АТЭС оставляют желать лучшего, — уверен он. — В течение 20 лет мы там торчим и не внесли ни одного конкретного прорывного предложения. Между тем это дело в своё время продвигал один из лучших министров иностранных дел, которые у нас были, — Евгений Примаков. — Он привёл нас туда, ожидая инвестиций, но этого не произошло. Принимались многочисленные решения и заявления, но воз и ныне там. Пока мы не наведём у себя порядок, в том числе и на Дальнем Востоке, пока мы не обеспечим гарантии для безопасности тех инвестиций, которые придут, ничего не изменится. Давайте не преувеличивать значение предстоящего саммита АТЭС. Он будет играть для нас большую роль, только если мы его используем, если продвинем там предложения и идеи о сотрудничестве евроазиатского сообщества. Но шансов на это мало. Следует вообще менять ту политику, которую мы проводим в том (Юго-Восточной Азии — прим. ИА REGNUM ) регионе».

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При этом он призвал не сбрасывать со счетов выход США из Транстихоокеанского партнёрства, что в свою очередь даёт Китаю возможность занять освободившееся место, в то время как Америка переходит к протекционистской политике.

«Все ждут, что всё-таки политика Китая будет предсказуемой, ответственной и конструктивной, что и в наших интересах, и в интересах всего региона, — отметил он. — В этой связи и Вьетнам превращается в фокус, на который будет направлено внимание всего человечества. Для Ханоя это, конечно, имеет большое значение, так как поднимает его престиж и авторитет в регионе в АСЕАН, где он вышел на первые, руководящие роли. Когда-то там на лидирующем месте была Индонезия, но последнее время она поубавила пыл и больше интересуется Индийским океаном. Последний же саммит в Маниле показал, что СРВ вышла на передний рубеж противостояния, которое продолжается с Китаем по вопросам суверенитета в Южно-китайском море и по другим вопросам».

Напомним, что пограничные вопросы действительно стоят достаточно остро между Китаем и Вьетнамом. В числе прочих особую важность, как для Ханоя, так и для Пекина имеет проблема суверенитета над рядом островов в Южно-китайском море. В КНР уверены, что острова Сиша и Наньша принадлежат им. Вьетнам с этой позицией категорически не согласен, на основании чего занимается развитием их инфраструктуры. Вьетнам считает острова спорными. Причина спора — углеводороды, которыми богат шельф этих островов и на которые, в той или иной мере, претендуют, помимо Вьетнама и КНР, ещё Малайзия и Филиппины.

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