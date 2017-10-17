«Представители отечественного бизнеса могут и должны войти в новую элиту»

Москва, , 14:54 — REGNUM Торгово-промышленная палата Российской Федерации приветствует старт всероссийского кадрового конкурса «Лидеры России», поддержанного президентом страны. Его цель — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей — лидеров, обладающих управленческими навыками. Глобальные вызовы и задачи, стоящие перед государством и обществом, экономикой и бизнесом объективно требуют поиска и отбора управленцев нового типа. Конкурс предоставляет им хорошие шансы влиться в ряды новой формирующейся элиты страны, чтобы участвовать в дальнейшем преобразовании России.

«В системе торгово-промышленных палат РФ, насчитывающей 182 палаты субъектов федерации и муниципальных образований, накоплен немалый опыт подбора перспективных предпринимательских кадров, сегодня успешно работающих в различных отраслях. Нынешнее поколение отечественных предпринимателей уже в силу конкурентной необходимости, профессиональной мотивации обязаны профессионально организовать и эффективно вести свое дело. Уверен, что представители российского бизнеса, в том числе члены ТПП, используют возможность принять активное участие в конкурсе, а приобретенные ими управленческие навыки и практика помогут им продвинуться дальше и добиться большего», — убежден президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале проведения администрацией президента масштабного кадрового конкурса «Лидеры России».

Участие в конкурсе может принять любой желающий, вне зависимости от сферы его деятельности. Основные условия: кандидат должен быть гражданином Российской Федерации, быть управленцем не старше 50 лет и иметь опыт руководства не менее 5 лет. При этом для участников младше 35 лет действуют облегченные условия, в соответствии с которыми опыт работы на руководящей должности может не превышать 2 лет.

Конкурс пройдет с октября по февраль 2018 года. С 24 ноября пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве.

300 финалистов получат по 1 млн руб. на персонально выбранную программу обучения. Из числа победителей будут отобраны участники специальной «программы развития кадрового управленческого резерва» РАНХиГС. Они получат в персональные наставники лучших управленцев страны, среди которых глава администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов, Калининградской Антон Алиханов, Тульской Алексей Дюмин, президент «Деловой России» Алексей Репик и сопредседатель бизнес-объединения Сергей Недорослев, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский и другие.

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