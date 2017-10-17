Китай инвестирует $6 млрд в проекты в Таджикистане

Пекин, , 14:59 — REGNUM Сумма инвестиций КНР в таджикские проекты составит $6 млрд, в частности, в строительство участка газопровода из Туркмении в Китай, передает 16 октября агентство Avesta со ссылкой на заместителя начальника департамента стран Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел КНР Лю Бина.

«Эти документы были подписаны во время визита в Таджикистан председателя КНР Си Цзиньпина. Они предусматривают финансирование реализации различных проектов в Таджикистане на сумму более $6 млрд.», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Китай выполнит все взятые на себя обязательства, закрепленные в соглашениях между Таджикистаном и КНР. На данный момент часть проектов уже реализовано, по другим необходимо согласовать технические вопросы, которые сейчас прорабатывают ведомства двух стран.

«В числе таких проектов реализация таджикского участка газопровода из Туркменистана в Китай, который будет пролегать, также и по территории Таджикистана. Одно время проект был приостановлен. Это было связано с переговорами с Туркменистаном по объемам и цене на газ, который Китай собирается покупать у Туркменистана. Сейчас реализация проекта начата, в том числе и в Таджикистане», — пояснил Лю Бин.

Отмечается, что Таджикистан является одной из стран в Центрально-Азиатском регионе, где Китай активно развивает свои проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай предоставит Таджикистану грант в размере 1,5 млрд юаней (13,3 млрд рублей) на строительство новых комплексов правительства и парламента. Соответствующее соглашение было подписано в Пекине между правительствами двух стран.

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