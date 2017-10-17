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Ветераны к годовщине Битвы за Москву получат по 10 тыс. рублей

Экономика

Материальную помощь получат 14 667 ветеранов

Москва, 17 октября 2017, 14:58 — REGNUM  Столичные ветераны к 76-й годовщине начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве за Москву получат единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей, сообщает 17 октября пресс-служба мэрии Москвы.

«Как и в 2016 году, размер выплаты составит 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что единовременную матпомощь получат ветераны-москвичи: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также участники обороны Москвы.

В администрации добавили, что матпомощь получат 14 667 ветеранов.

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