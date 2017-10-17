Субсидии регионам «ЕР» обсудит с главами комитетов заксобраний по бюджету

Москва, , 14:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил 31 октября обсудить проект федерального бюджета на 2018−2020 годы с участием глав комитетов региональных заксобраний по бюджету и руководителей фракции «Единая Россия» в заксобраниях субъектов РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Впервые при внесении проекта федерального бюджета правительство, Минфин из 65 субсидий 52 уже расписал по территориям, отметил спикер Госдумы.

«Регионы могут посмотреть субсидии, сколько получат еще до принятия в окончательном чтении бюджета», — сказал он.

По его словам, правительство в ближайшие две недели озвучит данные по семи-восьми субсидиям.

«Было бы правильно, говоря о межбюджетных отношениях и о субсидиях, которые предполагаются для выделения на региональном уровне, провести в рамках фракции… дополнительное заседание с участием председателей комитетов по бюджету региональных законодательных собраний, руководителей фракций «Единой России» в региональных заксобраний, чтобы они также участвовали в этом процессе», — сказал Володин.

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы в Госдуме состоится 27 октября.