Володин: О таком соотношении доходов бюджета можно было только мечтать

Москва, , 14:30 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2018−2020 годы демонстрирует беспрецедентное соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2018−2020 годы на заседании фракции «Единой России» с участием главы Минфина Антона Силуанова в Госдуме.

«Хотелось бы подчеркнуть, что в доходной части бюджета мы вышли на те параметры соотношения нефтегазовых и ненефтегазовых доходов, о котором можно было только мечтать», — заявил Володин.

По его словам, российская экономика уходит от нефтяной зависимости, о чем говорит структура доходов в проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку.

«Ранее говоря о том, чтобы мы не были заложниками нефтяной иглы, мы говорили, что крайне важно развивать экономику, чтобы у нас доля ненефтегазовых доходов была порядка 35−38%. Сейчас мы выходим на показатель 35,9% в 2018 году», — заявил Володин.

По его словам, согласно проекту федерального бюджета, в 2018 году рост экономики должен быть выше 2%. При этом спикер Госдумы обратил внимание на то, что впервые с 2015 года депутаты будут рассматривать госсмету, которая предполагает рост ВВП.

«Он на уровне 2,1−2,3% роста, но если также эффективно будет работать наше правительство, возможно этот рост можно будет увеличить и он может быть на уровень 3−4%, тогда мы будем выходить на тот темп, который у нас ранее был и благодаря которому мы развивались более эффективно», — заявил Володин.

Госдума планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2018−2020 годы в первом чтении на пленарном заседании 27 октября.

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