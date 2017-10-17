Концессия подбирается к элетросетевому хозяйству Волгограда

Волгоград, , 14:28 — REGNUM В Волгограде вслед за сетями водоснабжения и тепловым хозяйством в концессию могут передать электросетевое хозяйство города. Такую вероятность не исключили в городской администрации, подтвердив разработку возможного проекта государственно-частного партнёрства, пишет газета «Волгоградская правда».

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Такие меры могут быть приняты в целях модернизации электросетевого хозяйства, которым управляет муниципальное предприятие «Волгоградские межрайонные электрические сети». МУП обеспечивает передачу электроэнергии во все районы Волгограда.

По данным предприятия, износ электрических сетей, переданных на баланс и в хозяйственное ведение МУПП «ВМЭС», на конец апреля 2009 года составлял 71,12%. За семь лет своей деятельности в результате планомерных работ по ремонту, реконструкции и модернизации электрических сетей Волгограда износ сетей удалось значительно снизить — до 45,0% (данные на 31 декабря 2016 года — прим. ИА REGNUM ).

В настоящее время на хозяйственном ведении МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети» находится 1323 трансформаторных подстанции (ТП), 73 распределительных пункта, а также в общей сложности более 5 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи.

Как сообщало ИА REGNUM, о передаче электросетевого хозяйства Волгограда в частные руки поговаривали ещё пять лет назад. В октябре 2012 года городская дума дала своё согласие администрации Волгограда на приём в казну объектов электросетевого хозяйства МУП «Волгоградские межрайонные электрические сети» и последующую их сдачу в краткосрочную аренду на 11 месяцев. Таким образом, за счёт инвестора власти города рассчитывали погасить накопленный почти миллиардный долг, спасти предприятие от банкротства, а город — от угрозы потери муниципального имущества.

«Сегодня это единственная возможность сохранить оборудование, от которого зависит бесперебойное электроснабжение города», — подчеркивал тогдашний и.о. мэра города Владимир Собакарь.

Причиной неплатежей, которые копились годами, стало неэффективное хозяйствование, которое привело к тому, что в 2011 году арбитражным судом в отношении МУПа была введена процедура наблюдения.

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Однако спасти предприятие от банкротства не удалось. Уже в июне 2014 года арбитражный суд признал МУПП «ВМЭС» несостоятельным.

На сегодня предприятие фактически контролируется ПАО «Россети», поскольку его дочерняя компания «МРСК Юга» является основным кредитором «ВМЭС». Сумма долга составляет 3 млрд рублей. Именно «Россети» называют наиболее вероятным концессионером электросетевого хозяйства Волгограда.

Напомним, на сегодня в концессию в Волгограде уже переданы водо-канализационное и тепловое хозяйства. Общий объём инвестиций компании «Концессии теплоснабжения» в течение 2016—2019 годов составит 6,4 млрд рублей, а за 30 лет — 30 млрд рублей. За тот же срок «Концессии водоснабжения» инвестируют в модернизацию коммунальной инфраструктуры 58 млрд рублей.

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