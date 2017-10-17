Володин: Экономика развивается и вне нефтегазового сектора

Москва, , 14:19 — REGNUM Экономика Россия развивается не только в нефтегазовом секторе, но и вне его. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания фракции «Единая Россия» с участием главы Минфина Антона Силуанова.

Спикер Госдумы отметил, что страна выходит на показатель 35,9% в 2018 году по доли нефтегазовых доходов, остальные доходы это ненефтегазовые.

«Посмотрите, как поменялась структура экономики. Это действительно шаг серьезный вперед, это достижение, и мы должны понимать, что на это было непросто выйти. Мы вышли именно на такую структуру доходов через вызовы, через проблемы, через преодоление санкций», — сказал Володин.

На 2019 год доля нефтегазовых должна составить по прогнозу 33,7% затем на 2020 — 33,4%.

«То есть у нас будет соотношение 30 на 70. Это говорит о том, что наша экономика развивается не только в нефтегазовом секторе, но и вне его и это один из ключевых показателей бюджета», — подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: Силуанов: Инфляция по итогам 2017 года составит порядка 3%