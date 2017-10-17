Зачем России дружить с Вьетнамом?

Москва, , 14:17 — REGNUM России нужен выход на морские торговые рубежи, и Вьетнам может помочь ей в этом, полагает профессор факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Евгений Канаев. Об этом он заявил 17 октября, выступая в рамках круглого стола «АТЭС-2017. Курс на Вьетнам» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Только многополярный мир может обеспечить шансы на достойное будущее, — уверен он. — В свою очередь, связка с АСЕАН-ШОС-ЕАЭС позволяет исправить перекос России в сторону КНР. Вьетнам — это единственная страна, с которой у ЕАЭС есть соглашение о свободной торговле. Кроме того, это одна из очень немногих стран Юго-Восточной Азии, которая проявляет интерес к арктическим проектам».

Читайте также: Курс на Азию: Россия обойдётся и без отмены западных санкций

При этом он предостерёг от того, чтобы запланированное большое евразийское партнёрство имело лишь континентальный характер.

«Нам нужен выход и на морские рубежи, и с этой точки зрения Вьетнам предстаёт весьма и весьма ценным партнёром, — отметил Канаев. — Зачем это нужно Вьетнаму? Если мы посмотрим на карту, то увидим, что морской Шёлковый путь XXI века и ещё два сухопутных коридора идут через Юго-Восточную Азию. Вьетнаму нужно диверсифицироваться и разбавить влияние Китая, сбалансировав его присутствием другого крупного игрока. Кроме того, Вьетнам стремится интегрироваться в глобальные диалоговые структуры, и, конечно, он будет приветствовать связку АСЕАН-ШОС-ЕАЭС».

При этом он отметил, что серьёзным вопросом в прошлом российско-вьетнамских отношений стал отказ официального Ханоя от строительства вместе с россиянами атомной электростанции по проекту «Ниньтхуан-1», а также совместные российско-китайские учения в Южно-китайском море.

Напомним, что первые атомные станции в СРВ планировалось построить в провинции Ниньтхуан. Мощность двух АЭС составила бы четыре тысячи мегаватт. Соответствующее российско-вьетнамское межправительственное соглашение, предусматривающее создание станции «Ниньтхуан-1», было подписано в 2010 году. Его реализацией должны были заниматься «Росатом» и японская Japan Atomic Power Co.

Читайте ранее в этом сюжете: «АТЭС-2017. Курс на Вьетнам»: круглый стол в ИА REGNUM