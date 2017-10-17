Готовившего теракт киргизстанца приговорили к 8 годам тюрьмы

Бишкек, , 14:16 — REGNUM Джалал-Абадский городской суд признал 18-летнего гражданина Киргизии виновным в подготовке террористического акта и незаконном хранении взрывчатки и боеприпасов, и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

По информации киргизстанских спецслужб, ранее во время обыска в доме осужденного были обнаружены/ две оборонительных гранаты Ф-1 (радиус разлета осколков до 200 м — Прим. ИА REGNUM ), 2 кг селитры и 67 патронов различных калибров. А в его мобильном телефоне нашли религиозно-экстремистские видеоматериалы, символы и атрибутику террористических организаций.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля 2017 года к аналогичному тюремному сроку в Самарской области России был приговорен 23-летний гражданин Киргизии, пытавшийся вербовать других трудовых мигрантов в террористы и выехать вместе с ними в Сирию.

А в августе 2017 года Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил террориста, устроившего покушение на известного киргизстанского теолога Кадыра Маликова, к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что в 2015 году спецслужбы Киргизии арестовали и привлекли к ответственности 60 киргизстанцев, воевавших в Сирии на стороне различных террористических группировок, а в 2016 году задержали 72 террориста и религиозных экстремиста.