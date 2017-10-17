Госдума может запретить обналичивать средства с подарочных банковских карт

Москва, , 14:06 — REGNUM Законопроект, запрещающий обналичивание средств с неперсонифицированных предоплаченных банковских карт, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Авторы обеспокоены тем, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях, при этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода представляется крайне затруднительным, а в ряде случаев невозможным.

Для обеспечения банкам технической реализации норм законопроекта предусмотрена отсрочка его вступления в силу — через 270 дней после его официального опубликования.

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