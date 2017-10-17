Вторник, 17 Октября 2017 года
14:27:59 МСК

Госдума может запретить обналичивать средства с подарочных банковских карт

Экономика

Законопроект вступит в силу с отсрочкой

Москва, 17 октября 2017, 14:06 — REGNUM  Законопроект, запрещающий обналичивание средств с неперсонифицированных предоплаченных банковских карт, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Авторы обеспокоены тем, что анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях, при этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода представляется крайне затруднительным, а в ряде случаев невозможным.

Для обеспечения банкам технической реализации норм законопроекта предусмотрена отсрочка его вступления в силу — через 270 дней после его официального опубликования.

Читайте ранее в этом сюжете: ГД может запретить обналичивать анонимные средства с электронных кошельков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело