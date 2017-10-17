Госдума уточнит отчетность физлиц за вклады в зарубежных банках

Москва, , 13:16 — REGNUM Законопроект, уточняющий сроки уведомления ФНС физлицами-резидентами о движении средств по счетам в иностранных банках, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Предлагается освободить граждан Российской Федерации от выполнения обязанностей по уведомлению налоговых органов об их счетах (вкладах), открытых в банках за пределами территории Российской Федерации, от ограничений на совершение операций, а также по представлению отчетов налоговым органам о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) физических лиц — резидентов, если срок пребывания граждан за пределами территории страны в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней независимо от количества въездов на территорию РФ в таком календарном году.

В то же время для физических лиц — резидентов устанавливается срок представления уведомлений ФНС о счетах в банках, расположенных за границей РФ, до 1 июня календарного года, следующего за истекшим календарным годом, если в истекшем календарном году срок пребывания таких физических лиц за пределами территории Российской Федерации в совокупности составил 183 дня и менее.

Предлагаемый законопроектом совокупный срок пребывания граждан РФ за пределами страны (более 183 дней в течение каждого календарного года) определен с учетом анализа возникающих у разных категорий граждан реальных жизненных ситуаций (приезд в Российскую Федерацию в связи с отпуском, посещением родственников, отдых обучающихся за рубежом студентов во время каникул и так далее), а также с целью сближения правового статуса граждан Российской Федерации, являющихся валютными резидентами, с их статусом налоговых резидентов в соответствии с требованиями статьи 207 Налогового кодекса РФ, указали авторы.

Вместе с тем постановлением правительства РФ установлена обязанность физических лиц — резидентов представлять налоговым органам отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом.