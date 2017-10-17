Нефть снова «рулит» рублем

Москва, , 13:09 — REGNUM На этой неделе преобладающим фактором, на который будет ориентироваться рубль станет нефть. Сторонние драйверы отошли на второй план, особенно ярко это было видно 13 октября, когда после выхода данных по инфляции в США рубль резко укрепился против доллара, отыграв тем самым пятничный рост нефтяных котировок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Иван Капустянский, аналитик Forex Optimum.

До данных валютная пара usd/rub торговалась вблизи уровней открытия, игнорирую при этом нефть. В среду также состоится очередное размещение ОФЗ Минфином. Значимых предпосылок, что ведомству не удастся реализовать запланированный объем пока нет, хотя ситуация ме-нее благоприятная чем на прошлой неделе.

«На вторичном долговом рынке наблюдаются локальные распродажи, RGBI корректируется второй день подряд. Одновременно с этим доходность американских бондов вновь пошла вверх.

Теперь в рамках техники потенциал снижения у валютной пары usd/rub находится в районе 57,70», — добавил он.

Кроме того, по его словам, на этой неделе уровень, возможно, будет протестирован. Однако среднесрочный сценарий значительно не поменялась. Инвесторы после слабых данных по инфляции в США все равно уверены, что ставка по федеральным фондам в декабре 2017 года будет повышена, в то время как инфляция в РФ дает повод рассчитывать на снижение ключевой процентной ставки со стороны ЦБ РФ.

Против рубля также в обозримом будущем может сыграть нефть, в случае начала масштабной коррекции, считает аналитик.