Италия: коммерсантов обязали принимать к оплате банковские карты

Рим, , 13:02 — REGNUM Правительство Италии включило в законопроект о бюджете 2018 норму, предусматривающую штраф в размере 30 евро с января следующего года для тех коммерсантов, которые не принимают платежи по банковской карте или кредитной карте.

Коммерсантов обяжут принимать электронные платежи даже на сумму меньше 5 евро. Если эта инновация всегда преподносилась итальянским правительством как модернизация системы и улучшение образа жизни (вы можете заплатить кофе в баре или купить газету с вашей картой), то коммерсанты говорят о том, что это последний шаг в процессе государственного контроля над уплатой налогов.

«Цель состоит в том, чтобы включить этот стандарт в более широкий контекст, чтобы подтолкнуть всю систему к решительному сдвигу в сторону электронных платежей в Италии», — сказал заместитель министра экономики Луиджи Касеро в интервью газете ilMessaggero.

Электронные платежи позволят агентству по налогам и сборам более тщательно контролировать соответствуют ли расходы частных налогоплательщиков заявленному доходу.

Для продвижения нового правила идет работа на двух фронтах. С потребительской стороны предполагается небольшое налоговое облегчение для тех, кто использует платежные карты, а для стимулирования коммерсантов было выпущено Законодательное постановление министерств экономики и развития, которое устанавливает максимальный размер комиссии за электронные платежи — 0,2% от стоимости транзакции для банкоматов, 0,3% для кредитных карт, как того требует европейская директива от 2015 года.

Согласно данным Bankitalia, «принудительное» использование банковских карт, осуществляемое в течение последних нескольких лет, привело к увеличению объема электронных платежей в Италии с 54 млрд в 2014 году до более чем 62 млрд в 2016 году.