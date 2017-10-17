Госдуме предложили поменять очередность погашения долга по потребкредиту

Москва, , 13:02 — REGNUM Законопроект, изменяющий очередность погашения долгов по потребительскому кредиту, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Как следует из текста документа, сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского кредита (займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), погашает задолженность заемщика в следующей очередности: 1 — проценты за пользование денежными средствами; 2 — основная сумма долга; 3 — неустойка (штраф, пеня); 4 — иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа).

Поправки вносятся «в целях недопущения закабаления заемщика», отмечают авторы инициативы.

Сейчас очередность погашения долга по кредиту ставит граждан-потребителей в худшее положение по сравнению с предпринимателями, для них не допускается установления более высокого приоритета требований по уплате неустойки перед требованиями по погашению основного долга и процентов на него, отмечают авторы.

«При таких обстоятельствах в ситуации, когда ввиду снижения дохода заемщика-потребителя уплачиваемых им сумм хватает лишь на уплату неустойки (штрафов, пени) и процентов за пользование денежными средствами, размер его основного долга не сокращается», — констатировали в правительстве.

Законопроектом также устанавливается, что предусмотренная очередность не может быть изменена соглашением сторон.