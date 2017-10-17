Казахстанцы оплачивают штрафы через «электронное правительство»

Астана, , 13:04 — REGNUM Сумма платежей через «электронное правительство» Казахстана за все время его работы составила 41,5 млрд тенге (7,1 млрд рублей), при этом основная доля платежей приходится на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает 17 октября на пресс-служба АО «Национальные информационные технологии».

Только за девять месяцев текущего года казахстанцы перечислили через платежный шлюз 12,5 млрд тенге (2,2 млрд рублей), что в целом приближается к значению показателя за весь 2016 год — 14,2 млрд тенге (2,4 млрд рублей).

«Чаще всего в режиме онлайн оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения, на их долю (за 9 месяцев 2017 г.) приходится 84% платежей или более 10,5 млрд тенге (1,8 млрд рублей — прим. ИА REGNUM )», — говорится на сайте ведомства.

Другими востребованными назначениями платежей в eGov являются налоги, пошлины и сборы — на их долю приходится порядка 11% объема всех перечислений. Еще 4% суммы перечислений составляют пополнения счетов в Жилстройсбербанке Казахстана и только 0,3% — оплата за коммунальные услуги, долги коллекторам и услуги сотовой связи.

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Для улучшения сервиса платежей, платежный шлюз был интегрирован в банковскую систему Казахстана — к нему подключено 32 банка второго уровня и почтовый оператор «Казпочта». Всего с помощью сервиса «электронного правительства» можно оплатить 46 услуг различных услуг.

Ранее стало известно, что в Казахстане начала работать система электронного расследования. Для ее полного внедрения на территории республики МВД рассчитывает потратить 11 млрд тенге.

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