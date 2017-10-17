Узбекистанский сум продолжает укреплять позиции

Ташкент, 17 октября 2017, 12:49 — REGNUM Центральный банк Узбекистана установил с 17 октября новые курсы иностранных валют к суму.
- 1 доллар США — 8058,77
- 1 ЕВРО — 9515,80
- 1 российский рубль — 140,84
- 1 фунт стерлингов — 10 710,11
- 1 японская иена — 72,00
- 1 южнокорейская вона — 7,16
- 1 кувейтский динар — 26 708,55
- 1 малайзийский ринггит — 1911,02
- 1 китайский юань — 1225,48
- 1 сингапурский доллар — 5964,16
- 1 швейцарский франк — 8261,17
- 1 дирхам ОАЭ — 2194,06
- 1 египетский фунт — 457,24
- 1 австралийский доллар — 6344,67
- 1 турецкая лира — 2213,10
- 1 СДР — 11 399,94
- 1 канадский доллар — 6455,80
- 1 украинская гривна — 303,99
- 1 польский злотый — 2240,17
Центральный банк Узбекистана устанавливает официальные курсы иностранных валют к национальному суму раз в неделю. Официальные курсы устанавливаются для ведения бухгалтерского учёта, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
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