Узбекистанский сум продолжает укреплять позиции

Ташкент, , 12:49 — REGNUM Центральный банк Узбекистана установил с 17 октября новые курсы иностранных валют к суму.

1 доллар США — 8058,77

1 ЕВРО — 9515,80

1 российский рубль — 140,84

1 фунт стерлингов — 10 710,11

1 японская иена — 72,00

1 южнокорейская вона — 7,16

1 кувейтский динар — 26 708,55

1 малайзийский ринггит — 1911,02

1 китайский юань — 1225,48

1 сингапурский доллар — 5964,16

1 швейцарский франк — 8261,17

1 дирхам ОАЭ — 2194,06

1 египетский фунт — 457,24

1 австралийский доллар — 6344,67

1 турецкая лира — 2213,10

1 СДР — 11 399,94

1 канадский доллар — 6455,80

1 украинская гривна — 303,99

1 польский злотый — 2240,17

Центральный банк Узбекистана устанавливает официальные курсы иностранных валют к национальному суму раз в неделю. Официальные курсы устанавливаются для ведения бухгалтерского учёта, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.

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