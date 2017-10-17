По итогам 2017 года инфляция в Казахстане составит 6-8%

Астана, , 12:47 — REGNUM Уровень инфляции в Казахстане по итогам 2017 года составит 6−8%. Об этом 17 октября заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейманов, сообщает «Казинформ».

"Инфляция ожидается в утвержденном диапазоне 6−8%», — отметил Сулейманов в ходе заседания правительства Казахстана.

По его словам, за счет более высокого роста в горнодобывающей и обрабатывающей отрасли прогнозируется также рост промышленности до 6,2%, что на 3,2% выше одобренного ранее показателя.

Кроме того, подчеркнул министр, объем добычи нефти увеличен с 81 до 84,5 млн тонн за счет перевыполнения плана по добыче на крупных месторождениях, таких как Кашаган, ТШО и Карачаганак.

«Учитывая улучшение экономической активности и стабилизацию мировых цен на экспортируемые товары, прогноз по экспорту увеличен на $1,9 млрд до $47 млрд, импорт сохранился на одобренном уровне — $32,7 млрд», — добавил Сулейманов.

Напомним, ранее первый вице-министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что по результатам августа 2017 года инфляция в стране составила 7%. По его прогнозам, если темпы роста экономики республики сохранятся, то к концу 2017 года рост экономики составит не менее 3,4%.

Читайте также: В Казахстане отмечен рост потребительской активности

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в Казахстане составила 7%

Читайте развитие сюжета: В Казахстане увеличат должностные оклады военнослужащим