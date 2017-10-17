В бездефицитном новгородском бюджете обнаружилась «дыра» на 1,8 млрд рублей

Великий Новгород, , 12:42 — REGNUM Бюджет Новгородской области на 2017 года недополучит 2 млрд 291 млн рублей доходов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в пояснительной записке к проекту поправок в областной закон о бюджете, который внесён правительством Новгородской области на заседание Новгородской областной думы.

В связи с этим предлагается сократить расходы бюджета на 321 млн рублей, из которых 200 млн рублей — расходы на обслуживания государственного долга Новгородской области в связи с переносом срока погашения бюджетных кредитов и снижением процентной ставки по коммерческим кредитам, 100 млн рублей — расходы на мероприятия программы «Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015−2022 годы»; 21 млн рублей — проведение мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия.

Отмечается, что «вследствие недопоступления налоговых и неналоговых доходов и сокращения расходов областного бюджета размер дефицита областного бюджета составит 1,8 млрд рублей». В качестве источника покрытия дефицита планируется привлечь бюджетный кредит из федерального бюджета на эту же сумму — 1,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области сумма долговых обязательств по данным на 1 сентября 2017 года составляет 15,239 млрд рублей, из которых бюджетные кредиты привлечены на 10,639 млрд рублей — это 69,8% в структуре задолженности. Новгородская область планирует реструктурировать бюджетные кредиты в сумме 5,8 млрд рублей за 2017−2018 годы, и 2 млрд рублей в 2019 году. Эта сумма будет пролонгирована на 7 лет по ставке 0,1% годовых. При этом первые два года область будет выплачивать по 5% от суммы реструктуризированных кредитов.

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Напомним, изначально бюджет Новгородской области на 2017 год был сформирован без дефицита. Объём бюджета области составляет около 28,5 млрд рублей.