В Казахстане дефицит бензина покроют за счет дорогого импорта из России

Астана, , 12:27 — REGNUM Цена на бензин в Казахстане будет высокой из-за необходимости дорогого импорта из России, передает 17 октября МИА «Казинформ» со ссылкой на министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева. Он дал прогноз, в соответствии с которым цена за литр бензина составит 171 тенге (29,4 рубля) и будет постепенно снижаться в течение осени.

«Мы считаем, что средняя цена в конце октября — начале ноября должна составить 160−161 тенге за литр», — цитирует издание слова министра.

В министерстве договорились с крупными сетевыми компаниями, что для урегулирования цен на АЗС будут отправлены объемы бензина, пропорциональные импорту. Такая мера, по мнению Бозумбаева, позволит покрыть образовавшийся дефицит и стабилизировать цены.

«Цена высокая, но без этого роста мы не завезем бензин в Казахстан. В октябре доля российского бензина должна составить около 40%, в ноябре мы предполагаем ее снижение до 30%, в декабре — ниже 20%», — сообщил Бозумбаев.

Он добавил, что на Атырауском, Шымкентском нефтеперерабатывающих заводах и на заводе «Конденсат» будет выработано 170 тыс. тонн бензина марки АИ-92 и еще более 100 тыс. тонн поставят российские нефтяные компании, что позволит закрыть вопрос с дефицитом топлива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отчитал правительство за дефицит ГСМ в стране. По его словам, на рынке Казахстана не хватает ГСМ из-за того, что правительство и министерство республики допустили «халатность и безответственность» в своей работе.

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